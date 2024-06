Egyebek közt kiemelte: a Magyar Falu Programmal a kabinet is odaállt a történelmi egyházak mellé. Az összefogásnak mára több mint ezer kistelepülési plébánia felújítása is az eredményei közé tartozik, ahogyan nyolcszáznál több ilyen épületet eszközbeszerzéssel tettek vonzóbb közösségi térré - tájékoztatott. Félezernél több helyszínen közösségszervező munkatárs foglalkoztatását is támogatta a program, továbbá egyházi fenntartású temetők körülményeinek javítását szintén jelentős összegekkel segítette és segíti a program, amelyet a kormány addig folytat, amíg a falvakban élők számára minden tekintetben a városihoz mérhető életminőséget tud biztosítani - hangoztatta Gyopáros Alpár.