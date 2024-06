Bodnár Attila dalt írt az vasárnapi választások margójára Hol jársz józan ész? - címmel. Véleményét is megfogalmazta a szavazás tétjével kapcsolatban: Amikor kicsi voltam és valami ostobaságot csináltam gyerek fejjel, apám és nagyapám elképedve szólt rám: „Elment a józan eszed?” Amilyen egyedülállóan választékos a magyar nyelv, mindenre van megfelelő kifejezése és mondása. Ez is ilyen, így végig végigkísérte egész életemet és mindig figyelmeztetett, vajon amit csinálok az a józan ész szerint, s az helyes-e ? Született is egy gyönyörű lírai dalom „Hol jársz józan ész?” címmel, ami most igazán aktuális lett. Gyermekként még megengedett ilyen ostobaság, de minden bántó szándék nélkül kérdezem a mai felnőtt honfitársaimtól, ők miért nem emlékeznek? Pedig nekik is biztosan mondták ezt a szüleik, nagyszüleik. Aki manapság nem arra törekszik, hogy a saját maga és szerettei, valamint embertársai biztonságának, életének jobbá tételét szolgálja, az sajnos megmaradt gyermeknek – fogalmazott.

Pap Rita, többszörös arany- és platinalemezes popénekesnő és Bodnár Attila többszörös arany- és platinalemezes popénekes, dalszerző, producer

Forrás: Petőfi Népe

– Úgy hiszem, hogy a háború és ártatlanok meggyilkolása már nem gyerekkori csínytevés, hanem bűnös és alávaló cselekedet. Szörnyű azt látnom, hogy Európa sok vezetője ezt tartja értelmes célnak. Felháborító, hogy ez ellen igazán csak a magyar kormány és Orbán Viktor miniszterelnök tiltakozik és harcol minden erővel és érveléssel. Mit tehet az a szegény ukrán hétköznapi ember, aki egy, a magát a nép szolgájának nevező országvezető a világ leghatalmasabb katonai erejét szeretné kérni, hogy folytassa a háborút és még több vért és pusztítást okozzon a hazájuk földjén. Ennél már csak az az érthetetlenebb és mélységesen elítélendő, hogy a nyugati vezetők – akiknek talán elment a józan eszük - is ezt az utat tartják jónak és támogatják. Kivéve Orbán Viktort, és a hazai jobboldali politikusokat, valamint a magyar nemzetet, akik tűzszünetet, békét és megegyezést szeretnének, ellentétben a velük szembenálló, veszekedést, káoszt, háborút, eredményező ostobákkal szemben. Bízom benne - hogy mindenki a nyugalmat, biztonságot akar a józan ész szerint és akaratával a békére törekszik. Ezt pedig úgy tudjuk elérni, ha minden honfitársunk elmegy vasárnap szavazni, és a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőire szavaz. A cél, hogy minél több békét, biztonságot és józan ésszel gondolkodó politikus legyen Brüsszelben, akik döntenek a sorsunk felől életről és nem halálról, békéről és nem háborúról – kommentálta az előadó.