Ivádon a Dózsa út 22. önkormányzati tulajdonban lévő civil ház elektromos hálózatának kiépítése hamarosan megkezdődik. A régi szelvényeket visszabontják, új fogyasztásmérő helyet építenek ki, megoldják az épület teljes körű villanyvezeték szerelését, kapcsolók, konnektorok felszerelését, két darab hűtő-fűtő klíma villamos hálózatának kialakítását. A villamos biztonsági felülvizsgálatot, a munka és anyagköltséget, s a felújítást az önkormányzat saját forrásból biztosítja, melynek összege 784 ezer forint. A villanyszerelési munkák befejezése után a civil-házat azonnal használhatja a lakosság.

Itt is lehet majd rendezvényeket tartani, szakköröket, civil-szervezetek összejöveteleit, és a fiataloknak is lehetőségük lesz klub helységet kialakítani.

Az udvaron tervezik száraz tároló és nyársaló építését is a nyár folyamán.