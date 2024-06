A Heves Vármegyei Kormányhivatal oldalán olvasható határozat-sorozat szerint harminckilencedik alkalommal is megbírságolták azt a vállalkozót, aki a bátonyterenyei akkumulátorbontóból engedély nélkül Abasárra vitte a veszélyes hulladékot.

A legfrissebb határozat szerint a Hulladékgazdálkodási Hatóság a vállalkozót a 2023. augusztus 8-án véglegessé vált határozatában arra kötelezte, hogy szállítsa el legális helyre az abasári egykori laktanya egyik raktárában engedély nélkül gyűjtött veszélyes hulladékot, méghozzá tíz napon belül .- A vállalkozó azonban továbbra sem tett eleget a felszólításnak, a harminckilencedik helyszíni ellenőrzés is azt találta, hogy az ingatlanon továbbra is nagy mennyiségben megtalálható a kötelező határozatban megjelölt hulladék. A kormányhivatal így harminckilencedik alkalommal is félmillió forintra büntette az aszódi vállalkozót.