Idén is gazdag programkínálattal érkezik a Kaláka Fesztivál. Pénteken az Uránia Moziban Gryllus Dániel fotóiból nyílik kiállítás, majd a Kaláka, Kárpátoktól a Karib-tengerig filmet mutatják be közönségtalálkozón, amit előtte a veszprémi mozgókép fesztiválon mutatnak be. Ez lesz az első fesztivál utáni megjelenése a filmnek. Aznap a könyvtárban is zajlanak a programok, 16 órától Derce koncert, Kaláka versnyomozó program lesz a Nagypréposti palotában és filmvetítés várja az érdeklődőket.