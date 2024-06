A Mátrai Hegyközségi Tanács (MHT) által szervezett idei borversennyel kapcsolatban Nyilas Ilona, az MHT elnöke még áprilisban arról beszélt portálunknak, hogy a Mátra vidékén elsősorban a fehérborok dominálnak.

– Az idei Mátrai Borvidéki Borversenyen illatos borból 38, a neutrális fehérborokból szintén 38 tétel, továbbá 32 tétel vörösbor, 21 tétel rozé, plusz gyöngyöző és egyéb borok is indultak. Idén 52 termelő nevezte a borát a seregszemlén. Egy kicsit átalakítottuk a verseny szabályzatát az elmúlt időszakhoz képest. Nem új dolgokról volt szó, nemzetközi és országos borversenyeken már alkalmazzák ezeket a módosításokat. Talán a legfontosabb az, hogy nem neveztünk meg fajtákat. A bírálók egyszerűen úgy kapták kóstolásra a nedűt, hogy bor. Nem a fajtajelleg állt a fókuszban – ami persze nyilván jó, ha van és észrevehető –, hanem az volt a legfontosabb, hogy olyan bort igyunk, ami számunkra és a fogyasztók számára is elfogadható. A másik átalakítás sem volt új dolog. Úgy gondoltuk, hogy a társadalmi zsűrinek is adjunk nagyobb teret, mint eddig. Hiszen, kinek készítjük a borokat, ha nem a fogyasztóknak? Mi borászok egymás között értékelhetjük a termékeinket, de mégis az a legfontosabb, hogy a bort el tudjuk-e adni, s ezen felül: a fogyasztók örömmel és szeretettel fogadják-e, ízlik-e nekik. Szintén újítás volt, hogy az egyes bíráló bizottságok munkája specifikussá vált. Külön bizottság vizsgálta az illatos, a neutrális, a vörös-, illetve a rozé és egyéb borokat. Jobban el tudtak így mélyülni a bírálók a különböző típusú borfajtákban, ami még megalapozottabb szakmai ítéletet eredményezett – Nyilas Ilona.