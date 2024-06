A nyári Balaton megszokott látványa, hogy a felnőtt bütykös hattyúk (Cygnus olor) hátán olykor pár szürke képződményt láthatunk, ami nem szemét vagy éppen élősködő, hanem a madár saját fiókái. Ám nem csak a hattyúkra jellemző ez a viselkedés, más, náluk rejtőzködőbb fajok sajátja is ez. A vöcsökfélékre (Podicipedidae) is jellemző, hogy a frissen kikelt, néhány napos fiókáikat úszás közben a hátukon szállítják, és ott etetik őket. Így tesz a videón látható feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis) is, amit ha alaposan megfigyelünk, akkor láthatjuk az egyik szülő madár szárnyai alatt utazó apróság fejét – tette közzé a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Facebook oldalán Balázsi Péter természetvédelmi őr (Dél-Borsodi Tájegység) beszámolóját.

Mint írja, ez a madárfaj nálunk viszonylag ritka, speciális fészkelési helyet igénylő faj. Általában nem a halastavak, víztározók nádasaiban költ, hanem a mocsarak, sekély halastavak, kiöntések víz felé növő hínárnövényzetre rakja a fészkét. Ezt leginkább telepesen, sokszor szerkőfélék (Chlidonias spp.) társaságában teszi. Tápláléka vízirovarokból, rákokból, ebihalakból, apró halakból és különböző növényi részekből áll.

– A felvétel a Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzetben készült, ahol egy, ma már szántóként művelt egykori lapost elöntött a védett területet keresztülszelő Tiszavalki-főcsatorna . Itt a vöcskök mellett számos más, ritka, vizes élőhelyet igénylő madárfaj is megtalálta a szaporodási feltételeit a 2024-es évben. A feketenyakú vöcsök a HUBN10002 Borsodi-sík különleges madárvédelmi Natura 2000 terület jelölő faja, hazánkban fokozottan védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 100 ezer forint A videót – a madarak zavartalansága érdekében - szuboptimális körülmények között, a magas fűben rejtőzve készítettük. A felvételen a vöcskökön kívül átszíneződő tőkés réce (Anas platyrhynchos), valamint felnőtt és fióka szárcsák (Fulica atra) láthatók – hívta fel a figyelmet.

