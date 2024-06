Provident Pénzügyi Zrt. nyugdíjasoknak szóló országos edukációs roadshowja, a Nyugdíjas Akadémia következő állomásai Hatvanban valósulnak meg. A pénzügyi szolgáltató célja ezzel a kampánnyal, hogy segítsen az idősebb generációnak naprakész tudáshoz jutni a pénzügyi tudatosság és kiemelten a digitális pénzügyek terén. A három alkalmas rendezvénysorozat részeként pénzügyi és egészségügyi ismeretekben fognak részesülni az érdeklődök – írja a Provident közleményben.

Sulyok László, a Provident szenior kereskedelmi és ügyfél menedzsere

Forrás: Beküldött fotó

A tavaszi roadshow következő állomásán három alkalommal tudnak részt venni a hatvani nyugdíjasok a különböző témájú előadásokon, ahol pénzügyi edukációban és egészségügyi képzésben is részesülnek. Egy alkalom kétszer negyvenöt perc, amelynek első felében pénzügyi-, a második részében pedig egészségügyi szakemberek bevonásával kaphatnak tanácsokat a pénzügyi szolgáltatónak köszönhetően.

– A Provident Pénzügyi Zrt. elkötelezett a nyugdíjas generáció pénzügyi tudásának felzárkóztatása mellett. Az Európai Bankszövetség egy 2021-es kutatása alapján a 65 év felettiek is egyre tudatosabbak a pénzügyek terén, és többen igénylik az edukációt. A Providentnél hiszünk abban, hogy mindenki megérdemel egy esélyt céljai eléréséhez, ezért is fókuszálunk erre a korosztályra, hiszen életkori vagy más okok miatt ők sokszor kiszorulnak a hagyományos banki szolgáltatások köréből. Felelős hitelezőként kötelességünk segíteni és tanítani az idősebb korosztályt a pénzügyi ismeretek terén. Edukációs programunkat ezért úgy alakítottuk ki, hogy az a nyugdíjasok által is könnyen befogadható formában, gyakorlati példákkal illusztrálva adjon naprakész tudást az egyre jobban digitalizálódó pénzügyi világról – fogalmazott Pálfalvi Márta, a Provident Pénzügyi Zrt. vállalati kapcsolatok és kommunikációs igazgatója a következő Nyugdíjas Akadémia eseményével kapcsolatban.

A pénzügyi tudatosság mellett kiemelt szerepet kap a programsorozatban az egészségügyi önismeret fejlesztése is. Az előadás során egy egészségügyi szakember fogja megismertetni a résztvevőket a helyes gyógyszerszedés fontosságával és kihívásairól, a rendszeres mozgás és a megfelelő táplálkozás jótékony hatásairól, hozzájárulva ezzel a résztvevők egészségtudatosságának növeléséhez is.

– Hatvanban a nyugdíjas közösség rendkívül aktív, klubokba szerveződve alakítják a civil életet a városban. Az idősebb generáció kivételes értéket képvisel, öröm, hogy a saját programjaik szervezése mellett, szorosan kapcsolódnak a városi közélethez is. Sokat tanulunk tőlük és mindig megtisztelő, ha mi is tudunk nekik olyan lehetőséget biztosítani, amelyet hasznosnak találnak. A Nyugdíjas Akadémiához hasonló előadásokat, foglalkozásokat szeretnénk rendszeresíteni Hatvanban. Köszönjük, hogy a roadshow egyik helyszínéül településünket választották – mondta Horváth Richárd, Hatvan polgármestere.