További élénkülés várható a lakáspiacon, a továbbköltözés előtt álló ingatlantulajdonosok egyre több lakóingatlannal jelennek meg a kínálatban – derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből, amely a kereslet és a kínálat májusi alakulását ismerteti.

Többen keresnek lakást Hevesben (Illusztráció)

Forrás: Molnár Péter/Hajdú-Bihari Napló

A kínálati oldalon jelentős változások láthatóak, mert az ingatlan.com-on elérhető több mint 220 ezer ingatlanhirdetésből közel 150 ezret tesznek ki az eladó lakóingatlanok. Május végén közel 40 százalékkal több ház és lakás volt eladósorban, mint 2022 májusában, igaz éves szinten csak 2 százalékos a bővülés. A lakóingatlan-tulajdonosok hirdetései viszont kétéves összevetésben megduplázódtak. Országszerte közel 40 ezer ingatlantulajdonos által meghirdetett eladó lakás és ház szerepel a kínálatban, ami 2023 májusához képest is 20 százalékos bővülést mutat. Az ingatlanközvetítőkhöz köthető kínálat két év alatt 24 százalékkal nőtt, tavalyhoz képest pedig stagnált.

– A lakástulajdonosok mozgása élénkülést vetít előre a piacon, ugyanis a kínálat bővülése először a továbbköltözés előtt álló tulajdonosok körében szokott jelentkezni, aminek egy része később az ingatlanközvetítők kínálatában is megjelenik – kommentálta a friss számokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.