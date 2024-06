Mátraballán idén már negyedik alkalommal szerveztek elektronikai hulladékgyűjtést. Az elmúlt két évben ebben partnerük volt a kommunális és szelektív hulladékszállítást végző szolgáltató is, de az első évhez hasonlóan az idén már nem vállalták ezt a szolgáltatást.

Rengeteg szemét gyűlt össze a hulladékgyűjtés során

Forrás: Pádárné Gyuricza Henriett/Facebook

Mivel azonban a lakosság részéről most is nagy volt az igény, ezért az önkormányzat önálló szervezésében most újra lehetőség volt összegyűjteni a feleslegessé vált elektronikai eszközöket.

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester közösségi oldalán azt írta: Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy ismét sokat tettünk környezetünkért, hiszen a most összegyűjtött elektronikai eszközök a megfelelő hulladékfeldolgozóba kerültek! Mindenkinek köszönöm, aki élt a lehetőséggel! - fogalmazott.