Vasárnap pedig a zenés humoré a főszerep, érkezik Kovács András Péter, Jankovics Péter és Illés Ferenc a Duma Swing 3. előadással.

Ahogy a rendezvény nevéből is kiderül, ezúttal nemcsak a nevetés miatt foghatjuk a hasukat a nézők, a gasztroélvezetek is főszerepet játszanak majd. Szombaton megkóstolhatják a palóc laskát, és egyéb finomságokat, de lesz számháború is a kicsiknek délután négytől. A kulináris élmények után pedig a faluban és a környező túraútvonalokon tett kirándulásokkal sétálhatják le a felszedett kalóriákat.

A DumaGasztro kísérő programjairól itt lehet részletesen tájékozódni.