Most, hogy a hatvani Aranyfácán sűrített paradicsom is felkerült a hungarikumok nemes listájára, egy kicsit eltöprengtem azon, miért is oly fontos ilyen értéktárat létrehozni, s azt folyton gyarapítani.

Természetesen büszke vagyok én is arra a 152 kiemelkedő nemzeti értékre, amit a nyilvántartás szerint megillet a cím, azonban vannak kérdéseim, sőt ötletem is a gyarapításra.

A legutóbb Nagy István agrárminiszter a Hungarikum Bizottság ülésén jelentette be, hogy három elemmel bővült a lista, amely segíti megmaradásunkat. Ilyen a sűrített paradicsom, a kocsi, amely megfogalmazása szerint egy magyar eredetű közlekedési megoldás, amely már 500 évvel ezelőtt növelte a közúti közlekedés kényelmét és gyorsaságát, illetve a szaloncukor.

A „hungarikum” egyébként a magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom, amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség. Az Országgyűlés 2012. április 2-án fogadta el az erre vonatkozó törvényt, egyhangú döntéssel. Célja, hogy megfelelő jogi keretet adjon a magyarság egésze számára fontos értékek azonosításához, dokumentálásához, hozzájárulva ezzel az összegyűjtött értékek szélesebb körben való megismertetéséhez.

Szép a lista, valóban értékes produktumokat tartalmaz. Egyet hiányolok belőle: a túlélés tudományát. Szerintem ebben valóban világelsők vagyunk.