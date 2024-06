– A kívülálló azt láthatta, hogy az elmúlt 20-25 évben voltak kiemelten sikeres és fejlődő időszakok is Kompolton. Mire készül az új polgármester?

– A fejlődést folytatni szeretnénk, de ennek megvalósítása csak önerőből szinte lehetetlen. Csakis a pályázati források kiaknázásával lehet majd nagyobb beruházásokkal fejleszteni a falut. Polgárőrként egyik fontos feladatomnak tekintem a közbiztonság előtérbe helyezését, a térfigyelő rendszer fejlesztését. Jelenleg 11 kamera figyeli a települést, ezt szeretném legalább duplájára növelni a közeljövőben.

– Említette, hogy kellenek majd a pályázati pénzek. Milyen területeken célozzák meg a támogatások elnyerését?

– Vannak útjaink és épületeink is amelyek felújításra, korszerűsítésre szorulnak. És valóban, mint ahogy említettem, ezeket csak pályázati lehetőségek kihasználásával tudjuk majd megoldani. De nem kell mindenben az ilyen típusú segítségre várni. A településre ráfér egy kis zöldítés és virágosítás. Szeretném a lakossággal, a vállalkozó kedvű önkéntesek bevonásával szépíteni és rendezettebbé tenni a falut.

– Mozdítható erre a falu?

– Többször teszteltük már és vannak, akik szívesen eljönnek akár saját eszközökkel, szerszámokkal segíteni ezt a folyamatot. A közelmúltban ültettünk így fákat és tettünk rendbe parkokat, elhanyagolt falurészeket. Ezen a fronton van azonban még tennivaló bőséggel.

– Kápolna, Kompolt és Kál az erre járó idegennek eléggé furcsamódon tagolódik. Ezen belül is az önök települését is kettészeli a vasút. Okoz ez problémákat?

– A választóim sokszor panaszkodtak, hogy úgy érzik: a vasúton túl (belső falurész) elhanyagoltabb a település. Szeretném, ha az öreg falu erre igényes lakói is azt éreznék a jövőben, hogy a település vezetésének a teljes falu és annak minden része egyaránt fontos, legyen szó fejlesztésről vagy egyéb, a lakosság érdekeit szolgáló döntésről akár.

– Sokszor láttuk a kápolnai Macskaárvaház rendezvényein, annak környékén tüsténkedni. Akik ismerik azt is tudják, hogy új polgármesterük állatszerető ember. Jelent majd ez valamit a munkájában?

– A kóbor kutyák Kompolton is sok gondot okoznak, de erre a problémára véleményem szerint kevés jó megoldás létezik. Felvettem a kapcsolatot állatvédelmi szervezetekkel és az állatvédelemmel foglakozó, azért felelős vezetőkkel és közösen talán megtaláljuk a legjobb megoldást a kóbor állatok problémájának megoldására. Terveink között szerepel egy, az állatmentő szervezetek bevonásával működtetett átmeneti befogadóhely működtetésének lehetősége.