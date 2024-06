Sorrendben ez lesz a hetedik összejövetelük, s maga a múzeum kialakításának éppen 10 éves jubileumát ünnepli.

A tavalyi Veterán Tengerész Találkozó is a múzeum kertjében volt

– Az idén ezért még nagyobb erőkkel készülünk a Veterán Tengerész Találkozó megrendezésére, amit ezúttal is a múzeum területén bonyolítunk le, a múzeum parkjában és valamennyi létesítményében – mondta Dobozi Gábor.

Reményeik szerint még több nem tengerész is eljön, hogy ismerkedjen a tengerészekkel és az életükkel. A találkozón bemutatják az elmúlt időszak fejlesztési eredményeit és az idén a kiállítóhelyekre került relikviákat. Megünnepelik a Tengerész Napját, ami az IMO, a Tengerész Világszervezet hivatalos világnapja minden év június 25-én.

– Megemlékezünk a létesítmény megnyitásának 10. évfordulójáról is. Lesz egy a tengerész élettel foglalkozó könyv bemutatója. Kézbe vehető majd a "Magyarország sikeres személyiségei 2023." kortárs történelmi dokumentáció is, melyben – az életmű elismeréseképpen – múzeumalapítóként az életrajzom olvasható – tette hozzá.

A találkozó programja