120 éves Egerben a színház épülete, ennek apropóján kiállítás nyílik októberben a Gárdonyi Géza Színházban. Hogy milyen dokumentumokból áll össze a tárlat anyaga, arról Baráth Zoltán színészt, színháztörténészt kérdeztük, aki kiemelte: nemcsak a többször átalakuló épületet mutatják majd be, hanem ízelítőt kaphatunk fellelhető előadásokból, plakátokból, feljegyzésekből, érdekes történetekből is. A kutatás a színház padlásán kezdődött, de több szálon folyik, sőt, a [email protected] e-mail címen várják az olyan nézők jelentkezését is, akik szívesen megosztanának egy kedves történetet, izgalmas dokumentumot az elmúlt évtizedekből.

