A gyorsan beköszöntött meleg tavaszi időjárás miatt nem csak a tiszavirágzás, hanem a hínárok burjánzása is korábban kezdődött a Tisza-tavon.

– A Tisza-tó egy síkvidéki víztározó, amelynek nagyon alacsony a vízmélysége – mondta Hegedüs Gábor, a Tisza-tavi Sporthorgász Kft. ügyvezetője az Új Néplapnak.

A hínár is hamarabb kezdett burjánzani, már irtják a Tisza-tavon (Illusztráció)

Forrás: Bugány János/MTI

Nagy területen csak egy-másfél méter mély. Mindenütt kiváló a tápanyag-ellátottság, jó a vízminőség, és ehhez már csak a napfény kell, hogy a hínárok növekedjenek, melyek közül leginkább a sulyom uralja a Tisza-tavi tájat. Mindez egy természetes folyamat, a halak és a haltáplálék szervezetek életéhez azonban szükség van a nagy sulyommezők gyérítésére. Ezért is fogtak hozzá a Tisza-tavi Sporthorgász Kft. munkatársai a sulyom kaszálásához. Ez most már nagyon fontos beavatkozássá vált, életmentőnek is nevezhető, hiszen a növekvő Tisza-tavi halállomány életfeltételeit többek között így tudják biztosítani. Hegedüs Gábor elmondta, a gyérítést, mely másfél-két hónapig tart, több csónakkal végzik – ennek eredményeként a vízi közlekedés is könnyebbé válik. Elsőként a parti horgászhelyek előtti mederrészeket szabadítják meg a sulyomtól, később a több négyzetkilométeres hínármezők felszabadításához fognak hozzá.

A mintegy 800 hektáron elvégzett munka rendkívül fontos, de ez csak egy tüneti kezelés – mondta az ügyvezető. A megoldást a kotrás jelentheti, amely ezen a hatalmas területen nehéz, de törekedni kell a lehetőségekhez képest minél több ilyen jellegű beavatkozásra. A kikotort anyag szomszédos szigetekre történő elhelyezésével pedig még változatosabbá válhat a Tisza-tavi növény és állatvilág.