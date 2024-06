A programok is mindig vonzóak voltak, így például éppen 10 esztendeje – a 2014-ben 11. alkalommal megrendezett fesztivál zárásaként, szórakoztató színpadi programokat követően – Demjén Ferenc adott koncertet. Természetesen 2024-ben is egymást érték a színpadi produkciók, még ha "Rózsi" nem is tette tiszteletét a Tisza partján lévő Rendezvénytéren.

A kakasról szólt a fesztivál

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Voltak viszont itt főzőcsapatok is, nem is kevesen, 19-en. A közel húsz kondérkavaró társaság majdnem ötvenféle ételt főzött. Ezt az adatot Csetneki László, a Szabadtűzi Lovagrend Kancellárja, gasztronómus, a szabadtéri főzőcsapatok képzett zsűrije – és sok egyéb cím birtokosa –árulta el portálunknak.

A zsűriző Csetneki urat éppen a rotyogó étkek fotózása közben kaptuk el pár mondat erejéig. Azt kérdeztük tőle, milyen szempontok szerint történik a zsűrizés. Válasza szerint ízeket keresnek. Alapelv, hogy "se többet, se kevesebbet". A fűszerekből is.

– Most, hogy körbejártam már a főzőhelyeket, egy helyen kakashúslevest főztek. Remélem nem rontják el, mert fáj a fogam egy jó kakashúslevesre. Sokan készítenek most itt kakasból valamilyen ételt, de előfordul olyan versenyző csapat, aki babgulyással, vagy halászlével próbálkozik – mondta a szakember, aki portálunknak elárulta azt is, hogy tizenháromszor zsűrizett már itt Poroszón. Egyébként pedig bejárta az ország minden részét, s a következő hetekben is megy például Szlovákiába, egy Pozsony melletti településre, ahol lecsófőző versenyen bírál majd. Kérdésünkre pedig azt is elárulta, hogy ötven évig dolgozott szakácsként úgy, hogy saját éttermei is voltak.