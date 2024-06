Az alkalmazkodás nevében párakapukat állítottak fel Eger több pontján is, de vizet is osztanak a busz- és vasútállomások területén. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a kánikula nemcsak minket, embereket, de kedvenceinket is megviseli. Ráadásul ők nem tudják bekapcsolni a klímát, ha melegük van.

A kánikula az állatokat is megviseli

Forrás: Shutterstock

Az egri Állatokat Védjük Együtt Alapítvány közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, mivel segíthetünk rajtuk a kánikulában. Az alábbi jó tanácsokat osztották meg: