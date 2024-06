Az Egri Termál- és Strandfürdő egy különleges eseményre készül 2024. június 14-én, ez a Kéklámpás Nap. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az egész napos rendezvény végén is érdemes maradni, hiszen este megnyílik az újonnan kialakított szurkolói zóna. Pénteken megnyílik a Hadnagy úti pénztár is, így már mindhárom bejárat és az összes medence rendelkezésre áll a látogatók számára.

Az egi strand ad otthont a Kéklámpás napnak

Forrás: Berán Dániel/Heves MEgyei Hírlap

– A napon számos iskola és óvoda vesz részt, izgalmas programokkal és látványos bemutatókkal várja a látogatókat. A Kéklámpás Nap alkalmával a gyerekek és a családok közelebbről ismerhetik meg a rendvédelmi szervek munkáját. A nap folyamán, 9 órától 16 óráig, a rendőrök, a tűzoltók, a katasztrófavédelem a honvédség, a büntetés végrehajtás és mentősök látványos bemutatókkal, fegyversimogatóval, kutyás- és járműbemutatókkal készülnek. Ez az élmény ingyenes minden érdeklődő számára, így bárki részt vehet az oktató és szórakoztató programon. A regisztrált iskolák és óvodák diákjai ezen a napon kedvezményes, mindössze 500 forintos jegyáron vehetik igénybe a strand szolgáltatásait, így a fürdőzés és a kikapcsolódás is garantált – írta közleményében az Eger Termál.