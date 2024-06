– Mi is lehetne a legmegfelelőbb háttér egy fotó elkészítéséhez a Mátrai Erőműben? – teszi fel a kérdést az MVM Mátra Energia Zrt. a közösségi oldalán.

– Természetesen a már jelképünkké vált Heller-Forgó hűtőtornyok, amelynek közelében most Te is elkészítheted a saját képedet. Az MVM Mátra Energia Zrt. területén nem lehet fotózni és videózni, de azért, hogy a látogatók megörökíthessék magukat a nem mindennapi helyen, sőt megoszthassák másokkal is a különleges élményt, ezért egy fotópontot hoztunk létre az erőmű területén - írják.

- A kijelölt ponton egyedülálló szögből láthatod többek között a Heller-Forgó hűtőtornyokat, az erőmű transzformátorait, valamint azokat a vezetékeket, amelyeken a megtermelt áram elhagyja területünket. A fotópont a látogatói útvonalunk részét képezi. A pontnál elérhetőek a nemrég létrehozott Facebook filtereink is, melyeknek köszönhetően most többek között egy erőmű szorgos dolgozójának a munkaruhájába bújhatsz bele, vagy épp egy látogató sisakját húzhatod magadra virtuálisan. Gyere el hozzánk, és készíts képeket fotópontunknál, használd filtereinket, majd oszd meg a közösségi médiában az elkészült képeket az #mvmmátra hastaggel és a fotókon pedig jelöld meg az MVM Mátra Energia Zrt. Facebook oldalát! Szerezd meg a tökéletes emléket az MVM Mátra Energia Zrt. erőmű látogatásáról ezen az egyedülálló indusztriális helyszínen! – áll az MVM Mátra Energia Zrt. Facebook-oldalán.