Ugyancsak ismételhet Jakab Gábor Mezőszemerén. Neki négy kihívóját kellett ehhez legyőznie, ami sikerült is: a második helyen befutó Bukta Gábort a szavazatok 3,5 százalékával sikerült megelőznie. Rajna Kálmán László is folytathatja – immár a hatodik ciklusában – Dormándon a megkezdett munkát, miután kihívóját, Antalné Oszkocsil Andreát 283 szavazattal 193 ellenében legyőzte.

A nagyúti Tóth Gézának két kihívójával szemben a szavazatok 68,96 százalékát sikerült begyűjtenie, így továbbra is polgármesterként folytathatja a munkáját. Hasonlóan hozzá Kápolnán dr. Berecz Kálmán is maga mögé utasította három kihívóját. A szavazatok közel 53 százaléka lett az övé. Kálban is hasonló volt a helyzet: Morvai Jánosnak is három jelölttel szemben kellett helytállnia. Sikerült is neki. A két utóbbi településsel szomszédos Kompolton viszont az a szinte egyedi helyzet állt elő, hogy a regnáló polgármester – Balázs Zoltán – nem indult, s az egyedüli jelölt, Blahó László értelemszerűen az érvényes voksok 100 százalékát begyűjtötte.

Kihívói ellenére ismét Tófalu polgármester lett Ignácz Szabolcs. Történt ez annak ellenére, hogy egy korábbi faluvezető, Kerek József is jelöltette magát vele szemben. Hasonlóan újabb ciklusát kezdheti a Fidesz-KDNP színeiben induló Wingendorf János Aldebrőn. Neki két független és két Fidesz-KDNP-s képviselővel kell majd együtt dolgoznia.

A térség 14 települése között kettő akadt, ahol a jelenlegi polgármesternek nem sikerült az ismétlés. Besenyőtelken Bozsik Csaba elveszítette a június 9-i választást. Kihívója, Nagy Zsolt a szavazatok 68,31 százalékát megszerezve irányíthatja majd polgármesterként a települést az elkövetkező öt esztendőben.

Szihalmon Bóta József Sándor maradt alul. A polgármesteri címért hárman szálltak versenybe és kis híján a szavazatok ötven százalékát megszerezve Galyasné Dózsa Katalin, a Fidesz-KDNP jelöltje nyert úgy, hogy a korábbi, most függetlenként induló faluvezető és egy harmadik jelölt együtt szereztek alig valamivel több voksot, mint az új polgármester.

Portálunk kérdésére Galyasné elmondta: nagyon boldog, hogy településén az emberek többsége a jó akaratra, a jó szándékra, a változásra és a fejlődésre tette le a voksát. Szándékai szerint együttműködne polgármesterjelölt társaival, mert munkájában számít a tapasztalataikra. Beszélt arról is, hogy június 9. édesanyja halálának a napja, s ez számára eddig mindig a fájdalom napja is volt. Amikor meglátta, hogy június 9-én lesznek a választások, felvetődött benne a gondolat: lehet, hogy édesanyja akart így üzenni. Az eredmény tükrében még ez is előfordulhat.