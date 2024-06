Két új telefonszámon is elérhető a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház Rendelőintézetének kartonozója, közölte az intézmény vezetősége.

– A 06300735949 és a 06300734845 mobil számokat is hívhatják betegeink hétköznapokon 8 órától 14 óráig. A központi betegirányítás (kartonozó) régi telefonszámai természetesen továbbra is hívhatóak: 36 801-742, 36 801-743, 36 801-744. Rendelőintézetünkben digitális betegirányítási rendszer működik, 48 szakrendelés esetében betegeink egységes digitális rendszerben kapnak időpontot. Amikor beérkeznek a rendelőintézetbe, két monitoron is olvashatják, mi a teendőjük. Célszerű legalább 15 perccel érkezni a megadott időpont előtt, mert késés esetén az automata nem ad sorszámot – közölték.

Forrás: Beküldött fotó

Előjegyzett időpont esetén a rendelőintézet földszintjén lévő KIOSZK monitorján:

előjegyzésre érkeztem felület érintése

TAJ szám beírása

sorszám megléte - rendelésen való megjelenés

– Amennyiben a KIOSZK nem működik, a kartonozó ablakában ( bármelyik ) sorszámot kapnak betegeink. A laboratóriumi vérvételi ambulancia munkanapokon 7 óra és 10 óra 30 perc között az emeleten lévő saját sorszám automatával fogadja a betegeket, jelenleg előjegyzés nélkül – hívta fel betegei figyelmét a kórház. Hozzátették, Hevesen a szakrendelőben jelenleg 15 szakrendelés működik digitális rendszerben.