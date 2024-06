– Június 28-ig a szabad helyekre új bérleteseink számára is 10 százalék kedvezményt biztosítunk. Legyen ön is bérletes nézőnk, várjuk a következő évadban is szeretettel! – hívta fel a figyelmet a Gárodonyi Géza Színház.

A következő szezon "magyar évad" lesz. Blaskó Balázs, a Gárdonyi Géza Színház igazgatója sajtótájékoztatón számolt be a következő évad tervezett előadásairól.