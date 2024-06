A közlekedésbiztonsági helyzetre is kitértek. Tavaly előtt 154, a tavaly 172 esetben történt személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset, amely 11,6 százalékos emelkedést jelentett. Tavaly 2 esetben történt halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset, amely az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva jelentős, 50 százalékos csökkenést jelentett. A bekövetkezett balesetek során 224 személyi sérülés realizálódott, 23 személlyel többen sérültek meg a 2023-ban, mint 2022-ben. Az összes bekövetkezett 172 közlekedési baleset közül 12 esetben volt kimutatható az alkoholos befolyásoltság, ami 20 százalékos emelkedést mutat. A sérüléses balesetek nagyobb hányada - 82 esetben - a sebesség nem megfelelő megválasztása miatt következett be, illetve 22 esetben az elsőbbségi szabályok figyelmen kívül hagyása, 6 esetben az előzési szabályok megszegése, 8 esetben a követési távolság be nem tartása, 6 esetben gyalogos hiba, 4 esetben kanyarodási szabályok figyelmen kívül hagyása, 21 esetben figyelmetlenség is szerepet játszott, valamint 22 esetben egyéb ok miatt következett be a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset. A bekövetkezett baleseteket többségében személygépjármű-vezetők okozták, de jelentős emelkedés tapasztalható a kerékpárosok körében. Tavaly a közlekedésrendészeti szolgálati ág legfőbb célkitűzése a közlekedésbiztonsági helyzetet leginkább befolyásoló jogsértések visszaszorítása volt.