Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a 17-es és a 19-es km között burkolatjavítás miatt lezárták a külső sávot Mogyoród térségében. A torlódás 1-2 km-es, közölte az Útinform pénteken délben.

Péntekre egyéb munkálatokat is jelzett az Útinform. Az M3-as autópályán átépítették a terelést az M0-s autóúti csomópontnál a főváros felé vezető oldalon. A 13-as és 10-es km között a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásárosnamény irányába a külső és a leállósávra terelik a járműveket. Ezzel együtt megnyitották a Szilas pihenőt, de a Budapest felé tartó oldalon azt csak azok tudják igénybe venni, akik az M0-s autóúton, a 11-es főút felől érkeznek. Az ebből az irányból érkezőket is leterelik a pihenőhely szervizútjára, mert csak onnan lehet Budapest felé eljutni.

Gödöllő térségében, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, 33-as km és 35-ös km között aszfaltoznak. A forgalom a külső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leállósáv járható. Mezőkövesd térségében felújítják a burkolatot a 128-as és a 138-as km között, a Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták. A forgalom a főváros felé két sávon, Vásárosnamény felé egy sávon halad.

Mezőcsát közelében, a 156-os és 151-es km közötti szakaszt a főváros irányába lezárták, a forgalmat a Vásárosnamény felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sávon lehet közlekedni. Budapest felé a 153-as km-nél az Igrici pihenőhely továbbra is zárva van - közölték pénteken reggel.

