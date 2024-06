Abasáron is beigazolódott, hogy nincs falunap – azaz jelen esetben Aba nap – főzőverseny nélkül. A községben is tradíció, hogy családok, baráti társaságok, intézmények, civil szervezetek gárdái mérik össze szakácstudományukat. A helyi Karitász csoportja már a futóverseny rajtja előtt a kondér körül sürgött-forgott, és az alkalmi sátrak alatt felállított asztalok és padok már jelezték, a falu apraja-nagyja, de a futók is megkóstolhatták az alkalmi szakácsok finomságait. A nap során alkalom nyílt a helyi és környékbeli civil szervezeteknek, csoportoknak arra, hogy tevékenységükkel jobban megismertessék az eseményre látogatókat, vagy éppen a színpadon mutathassák meg énektudásukat. Az ASzakkör munkáiból kiállítás nyílt.