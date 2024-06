Az osztálykirándulások minden korosztálynak maradandó élményeket jelentenek, akár az általános iskolai, akár a gimnáziumi. Fontosak persze a programok is, mint a múzeumlátogatás vagy a nemzeti park bejárása, de az osztálytársakkal együtt töltött szabadidő és szórakozás az, amire mindig boldogan gondol vissza az ember.

Rengeteg kiránduló osztályt lehet látni az elmúlt hetekben Egerben is. Ahogy meglátja őket az ember, akaratlanul is eszébe jutnak a saját emlékei. Például az, amikor a gimnáziumban Balassagyarmaton voltunk pár napot. Jól éreztük magunkat, sokat nevettük, de az első emlékem mindig az, hogy eltévedtünk bevásárlás után. Megérkezés után ugyanis öten-hatan elkéredzkedtünk az osztályfőnökünktől a boltba. Ezzel nem is lett volna baj, azonban mire végeztünk és indultunk volna vissza, elfelejtettük, hogy honnan is jöttünk. Címet és helyet nem tudtunk, ezért elindultunk minden irányba és végül három zsákutca után megtaláltuk a helyes utat.

Sokkal rosszabb helyzetünk volt viszont akkor, amikor a Tiszánál voltunk. Tizedik végén jártunk, következő év elején mi szerveztük a diáknapot, úgyhogy nyár előtt még nagyjából meg kellett beszélnünk a terveinket, és erre tökéletes volt az osztálykirándulás. Igen ám, de azzal nem számoltunk, hogy este annyira sok szúnyog lesz, hogy konkrétan nem fogjuk látni egymást az asztalnál ülve. Annyi szúnyogcsípés szerintem azóta sem volt rajtam.



(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)