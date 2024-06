A hagyományos ballagási ceremónia előtt, egy kötettelenebb szokás is kialakult a középiskolások között: a bolondballagáson vidámabban és felszabadultabban mondhatnak búcsút a közoktatásnak.

Vízipisztolyok is előkerültek a bolondballagáson

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Így történt ez pénteken Egerben is, a hagyományos bolond(os) ballagással is elköszöntek a Bartók téri gyakorlósok iskolájuktól. A furán öltözött, kifestett-kirúzsozott végzősök bejárták az osztályokat énekelve, majd levonultak a Dobó térre, ott is megmutatták magukat. Ezzel meg is volt az év utolsó tanítási napja, a végzősök szombaton elballagnak ünnepélyes keretek között is.