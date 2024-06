Sok koncertjük volt, folyamatosan úton volt az Extazis zenekar

Forrás: EXTAZIS Facebook

9 év szünet után Egerben lépnek fel június 15-én

Egészen pontosan még a zenekar sem tudja, hogy ettől a fellépéstől mit várhatnak. Ez nem egy búcsúkoncert, de nem is egy visszatérő koncert, valamint a folytatás sem tisztázódott még.

– Amikor leültünk megbeszélni a koncertet, abban maradtunk, hogy egyelőre egy fellépést próbálunk meg, és majd közben az odavezető úton meglátjuk, hogyan tudunk együtt létezni. A próbák alatt már sok minden kiderült, sokat beszélgettünk a jövőről, de ami fontosabb az az, hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában. Sztorizgatunk, viccelődünk és nincs semmi nyomás annak ellenére, hogy közeledik az időpont. Ami tőlünk telik, azt megtesszük, de igazából a fogadtatástól is függ az, hogyan megyünk tovább – mesélte Tuza Róbert.

Talán azért pont most jött el az ideje annak, hogy összeálljon a zenekar, mert sok minden változott az utóbbi időben a világban. Talán most nagyobb mértékben van szüksége a tagoknak és a közönségnek is arra a pozitív szemléletre, a zenére és a nosztalgikus emlékekre, mint eddig bármikor. A felbomlás óta eltelt jó pár év, idősebbek lettek a tagok és átalakult a fókusz is az életükben. Újra fontosak lettek azok az alapvető emberi értékek, a megbecsülés, az önazonosság és az őszinteség, amikkel annak idején elindították a zenekart. Ha előbb történt volna ez a koncert, akkor az valószínűleg nem lett volna olyan mély, letisztult és sorsszerű. Most talán valami többet tud adni és ezáltal kapni is a zenekar.

A felbomlás óta minden tag tette a maga dolgát, többnyire már családos emberekről beszélünk, ezért mások lettek az életcéljaik is. Mostanra eljött az életünkbe egyfajta megnyugvás időszak és a gyerekek mellett is belefér már a zenélés és az önmegvalósítás. A szünet alatt is volt minden tagnak zenei projektje, szóval teljesen egyikük sem lépett ki a piacról, de az, hogy újra együtt játszanak majd, mindenkinek egy mérföldkő lesz.