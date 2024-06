Az Egri Városfejlesztési Kft. szintén nem rendelkezik sem vezetővel, sem felügyelőbizottsággal. Korábban ennek a cégnek az esetében is beolvasztsáról döntöttek az Egri TISZK NP Kft-be. A beolvadás megtörténtéig, de legfeljebb 6 hónap időtartamra Takács Zoltánt, az Egri TISZK Nonprofit Kft. ügyvezetőjét bízták meg az Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének:

„Takács Zoltán ügyvezetői jogviszonya 2023. október 12. napjától 2024. április 1. napjáig kerül bejegyzésre, azaz nem teljesült a döntésben meghatározott 6 hónapos időtartam és az Egri Városfejlesztési Kft. Egri TISZK Kft-be történő beolvadására sem került sor, így jelenleg a gazdasági társaság vezető tisztségviselővel nem rendelkezik. Az anyavállalattól, illetve a feladat végrehajtásával megbízott EVAT Zrt. Igazgatóságától tájékoztatás az ügyben nem érkezett.” – olvasható az előterjesztésben amely javaslatot tesz arra, hogíy nevezzék ki az ügyvezetőt hat hónapra, az igazgatóság pedig dolgozza ki a társaság működésének menetét.

Az utasszámok alakulása

Forrás: eger.hu

A Volánbusz Zrt. tavalyi helyi közlekedés utáni kompenzációigényét is tárgyalják, ez mindösszesen majdnem 655 millió forint. A beszámolóban arról is írtak, hogyan alakult az utasok száma az elmúlt években illetve arról is, hogy a kimaradt járatok száma mennyi volt tavaly és tavaly előtt.