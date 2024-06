A NÚSZ Zrt. tájékoztatása szerint a közlekedésbiztonsági felmérés idén is érdekes, elgondolkodtató eredménnyel zárult. A kitöltők 84 százaléka szerint egyre több a gyorshajtó a hazai utakon. A válaszadók 55 százaléka egyértelműen veszélyesnek tartja a sebességtúllépést, 44 százalékuk szerint pedig ez a közlekedési helyzettől vagy a gyorshajtás mértékétől függ. A felmérésben résztvevők kétharmada azért tartja veszélyesnek a gyorshajtást, mert a váratlan helyzetek korrigálása sokszor még a megengedett sebességgel közlekedve is nehézséget okozhat akár a legjobb vezetőnek is (61 százalék), és mert a gyorshajtó veszélyezteti nemcsak a saját, hanem mások testi épségét, vagy akár az életét is (67 százalék). Ennek ellenére a kérdőívet kitöltők több mint kétharmada (68 százaléka) ismerte el, hogy valamilyen gyakorisággal szokott gyorsan hajtani. Minden negyedik válaszadó pedig bevallotta, hogy szokott időnként más autókra „rátapadva” vezetni.