– Tavaly döntöttük el, hogy közösségi tervezésben megvalósítjuk a zöldfelület rendezését. A tervezésre Hacsi Tamás tájépítész jelentkezett, ingyen megtervezte a területet – mondta pénteken a Kracker udvarban Tóthné Varga Dorottya, a Manooka tulajdonosa. Elmondta, az eredeti terveken még pad és madáritató is szerepelt, de a megvalósításhoz 2 millió forint kellett volna, így újragondolták a lehetőségeiket.

Közösségi munkával szépítették a Kracker udvart

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Egy egyszerűbb tervre kezdünk el gyűjteni tavaly ősszel, amihez a Manooka és a városgondozás is 100-100 ezer forintot tett hozzá. Összesen 350 ezer forinttal tudtunk gazdálkodni, ebből vásároltunk, a szerszámokat a városgondozástól kaptuk és önkéntesekkel ültetünk

– részletezte.

Hacsi Tamás elmondta, árnyéktűrő növényeket ültetnek a szobort köré és a talajt is javítják.

– Új növények telepítésénél célszerű javítani a talajt is humuszos termőföldet dolgozunk a talajba, amit az ültetés után takarunk is. Így nem szárad ki úgy a talaj, elnyomja a gyomokat és a bomlás során a tápanyagot is növeli a földben. Nagyjából 10 fajta növény lesz, a szobor hátterét egy babérmeggy félkörív adja, ennek folytatásában örökzöld orbáncfű lesz, a szobor tövénél pedig olyan évelő növények kerülnek, amelyek árnyéktűrőek – ismertette. Felhívta a figyelmet, hogy a görög Andreas Papachristos Fekvő nő című alkotását kiemeli majd a növényzet.

Eged Renátó, a Városgondozás Eger Zrt. ügyvezetője kiemelte, örömmel fogadták a kezdeményezést.

A Kracker udvarban lévő kis zöldterületet gyakorlatilag örökbe fogadja a Manooka csapata és közösségi akció keretében frissítik fel. Ez talán az első ilyen kezdeményezés jó ideje. Mi az eszközök biztosításával illetve anyagi forrással is hozzájárultunk. A kertrendezést megelőző napon pedig a Fekvő nő szobrot megtisztítottuk. A gondozás közös munka lesz

– mondta.