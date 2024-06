Máté Krisztián, a kutyabarathelyek.hu társalapítója kiemelt pár fontos tanácsot a kutyákkal való strandolásról a honlapjukon. Mint írja, az alapszabály az, hogy megfelelő távolságot kell tartani az embereket fogadó strandoktól. A kutyabarát strandokon biztosítani kell a megfelelő hulladékgyűjtést és szükség esetén a vízbe helyezett lejárót is.

Mire fontos figyelni kutyussal való strandoláskor?

Elsősorban arra, hogy csak biztonságos helyen fürödjünk. A tavak, folyók nagyon csábítóak lehetnek a kutyások számára, mégis, nagyon meg kell gondolni, milyen vízbe merészkedik az ember és hova engedi be kedvencét. A bányatavak például gyakran hirtelen mélyülnek, emiatt a vizük hideg, ami könnyen izomgörcsöt okozhat. A mesterséges tavaknak nincs elfolyásuk, ezért könnyen elszaporodhatnak bennük a kórokozók. Ez egyaránt veszélyt jelenthet emberre és állatra is. A nem strandolásra kijelölt partokon és vizekben éles törmelék vagy veszélyes hulladék is lehet, ami fokozottan balesetveszélyes lehet.