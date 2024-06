– A pincészet melletti támfal mintegy 20 méter szélességben és 3 méter magasan ledőlt. Szerencsére a borospincébe nem ment be sár. A kárelhárítás, a sár elszállításának utómunkálatait végezzük most. A baj a sok csapadék miatt történt, hétfőn este is leesett a községünkben 55 milliméter eső. A támfal átnedvesedett, már nem bírta a nyomást, és ledőlt. Szerencsére senki sem sérült meg, és az is jó hír, hogy a támfal fölött nem található lakóingatlan, amelyben kár keletkezhetett volna, vagy veszélybe kerülhetne a statikai állapota – részletezte Kiss Viktor.