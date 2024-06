A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) frissen közzétett levendulatérképén a közönség számára nyitott levendulások találhatók meg. Jelenleg 206 hazai és 52 határon túli helyről van tudomása készítőknek. Lakatos Márk a MATE gyöngyösi Károly Róbert Campus gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzésének mesteroktatója arról tájékoztat, hogy a jelölések egyéni közléseken, közösségi oldalon szereplő információkon alapulnak, ahol bejegyzést vagy utalást tettek róluk közzé, illetve internetes oldalon interjút, cikket közöltek ezekről.

Levendulaszüret (Illusztráció)

Forrás: Török János/Délmagyarország

– A gyógynövényturizmus ügyéért készült térkép olyan hazai és határon túli levendulásokat jelöl, amelyek a közönség számára előzetes bejelentkezéssel vagy bejelentkezés nélkül látogathatók, szívesen fogadják a magyar ajkú látogatókat. Egyetemünk Gyógy- és Aromanövények Tanszékén évek óta folyik a levendulákkal kapcsolatos fajtaértékelési tevékenység, hatóanyag meghatározás, valamint szaktanácsadás. A hazai gazdálkodók 2023-ban közel 200 hektáron termesztették a valódi (Lavandula angustifolia) és a hibrid levendulát (Lavandula × intermedia). A lila virágzatú, illatos, kezdetben kolostori gyógynövényt a házikertekben is szívesen ültetik. Több, kisebb-nagyobb levendulaültetvény a látogatók számára is nyitott. Térképen jelöltük, jelenleg 206 hazai és 52 határon túli olyan levendulásról van tudomásunk, amely a közönség számára is látogatható. Valamennyi levendulás Szedd magad! akcióval várja a vendégeket, és több helyszínen kézműves foglalkozásra is várják az érdeklődőket, kicsiket és nagyokat. Mielőtt útnak indulnak, előtte feltétlenül tájékozódjanak a kiszemelt levendulás nyitvatartásáról! Örömmel fogadom a helyszínek bővítésével, módosításával kapcsolatos megkeresést a [email protected] email címen – fogalmazott Lakatos Márk.

A levendulatérképet böngészve Heves vármegyében is több kert közül választhatunk az illatos gyógynövény gyűjtésére: Zagyvaszántón a Romhányi Balu levendula farm, Nagyrédén a Mátrai levendulás, Bodnyban a Szidónia-major, Ivádon az Inhaizer levendula, Egerszalókon a Sáfránykert, Novajon a Tündérputtony levendula ültetvény, Szihalmon a Levendula PihenőKert, Tiszanánán a Tündérkert Levendulás, továbbá a Levendulás Mezőtárkány, Besenyőtelek Községi Önkormányzat levendulása, a Kompolti Kislevendulás. Emellett gyorsan elérhető vármegyénkből például Bükkszentkereszten Gyuri bácsi gyógynövénykertje is.