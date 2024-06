A Hatvani Járásban Lőrinciben volt a legnagyobb verseny a képviselői helyekért, de a polgármesteri székért is. Hosszú idő után a regnáló polgármester, Vig Zoltán olyan kihívóra talált a Fidesz-KDNP színeiben induló Pálinkás Péter személyében, aki le is győzte őt és további két független jelöltet. A nyolc fős képviselő-testületbe pontosan négyszer annyian, 32-en jelöltették magukat.

Pálinkás Péter, Lőrinci megválasztott polgármestere

Forrás: Pálinkás Péter/Facebook

Ecséden is a Fidesz-KDNP pártkoalíciónak a jelöltje, Maksa Mátyás nyerte meg a polgármesterválasztást. Maksa Mátyás kevés híján a szavazatok 70 százalékát gyűjtötte be a két független jelölttel – Tóth Tibor és Dankó István – szemben. A testület összetételében pedig "nőpolitikai" érdekesség, hogy fele-fele arányban alkotják azt nők és férfiak.

A járási székhelyen, Hatvanban Horváth Richárd magabiztosan, a szavazatok 82,96 százalékával őrizte meg polgármesteri székét a Hatvanért Egyesület színeiben induló Varga Ferenccel szemben.

A testület valamennyi tagja a Hatvani Városvédő Egyesület jelöltjeként lett képviselő, s ugyanennek az egyesületnek a jelöltje maga a polgármester is. Azon a tényen pedig bizonyára senki sem lepődik meg, hogy magabiztosan lett tagja megint a testületnek a város valamikori polgármestere, az utóbbi időkben alpolgármestere, Szinyei András is. Itt egyébként a választópolgárok létszáma alapján már települési kompenzációs listáról is képviselői mandátumot lehetett szerezni. Két fideszes, Köves Gábor Nándorné és Szabó Ottó, valamint a Mi Hazánk színeiben Kismihók Tamás kerültek így be a képviselő-testületbe.

Horton a hivatalban lévő polgármesternek, Magyar Norbertnek három kihívója is volt. Ennek ellenére a következő ciklusban is ő irányíthatja a települést polgármesterként. A második helyen befutó Borsodiné Dencs Adriennt a szavazatok 10 százalékával, több, mint 200 vokssal sikerült megelőznie.