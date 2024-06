Június 20-ig még várja az önkormányzat a szülői nyilatkozatokat az iskoláskorú gyermekek 2024/2025-ös tanévre vonatkozó étkezési igényéről, adta hírül közleményében a városháza. Közlésük szerint fontos a nyilatkozat kitöltése, ugyanis ez a feltétele annak, hogy a gyermek iskolai étkezésben részesüljön szeptembertől.

Még várják a nyilatkozatokat az iskolai étkeztetéssel kapcsolatban (Illusztráció)

Forrás: Karnok Csaba/Délmagyarország

A közlemény kitér arra, hogy a gyöngyösi önkormányzat az elkövetkező tanévben is gondoskodik a tanulók étkezéséről. A szolgáltatás pontos biztosítása érdekében van szükség arra, hogy a szülők az igénybevételről szóló nyomtatványt június 20-ig eljuttassák gyermekük osztályfőnökének, vagy elküldjék az [email protected] e-mail-címre. A közlemény szerint az igénylőlapokat az önkormányzat korábban valamennyi intézménybe eljuttatta, de az a gyongyos.hu weboldalról is letölthető. Ingyenes vagy kedvezményes étkezés igénybevételéhez az igényfelmérő lap mellett található nyilatkozatot is ki kell tölteni, teszi hozzá a városháza. Fontos, hogy csak a leadott és aláírt igényfelmérő lap és a személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat figyelembevételével tudnak a következő tanév első tanítási napjától a gyermeknek étkezési ellátást biztosítani, emeli ki a városháza a tájékoztatásában.

További részletek a gyöngyösi városháza hivatalos oldalán, a gyongyos.hu weboldalon olvashatók.