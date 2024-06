Gyopáros Alpár szerint a Magyar Falu Program egyes pályázatai folyamatosan bővültek, hiszen mindig kikérték a polgármesterek véleményét és aszerint írták ki a pályázatokat. Mindig voltak új célok is és voltak olyanok is, amelyekre kevesebb volt az igény. Szerinte jól működik a rendszer, így is meg tudják valósítani terveiket a települések, nem szabadon elkölthető pénzösszegekre van szükség. A pályázat egyébként rugalmas és egyszerű.

Gyopáros Alpár a június 9-i Európai Parlamenti választásról azt mondta, Európában jelenleg a háború miatt ártatlan emberek halnak meg, az ukrán kényszersorozott férfiak túlélési ideje a fronton mindössze 3 óra. Úgy véli, Európában békepárti és háborúpárti erők vannak, s szerinte dolgoznak olyan politikai és gazdasági erők is, amik láthatóan nem érdekeltek abban, hogy ez a háború minél előbb befejeződjön. A háború az emberéletekben mérhető veszteség mellett gazdasági nehézségeket is okoz, emiatt is nehezebb működtetni a hazai forrású Magyar Falu Programot, vagy halasztanak el beruházásokat. Gyopáros Alpár azonnali tűzszünet és tárgyalások szükségességéről, illetve európai békepárti erők növekedéséről beszélt az ukrajnai háború kapcsán.