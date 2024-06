Az Eger melletti kis településen, Bekölcén élő Anna és Dávid hosszú kihagyás után jelentkezett a TikTok-csatornájukon, ahol beszámoltak egy mozgalmas hetükről a Remény Farmon – írja a Ripost.

Az épületeket és az állatokat is elmosta a sok csapadék; azonban az özönvíznek haszna is volt a farmon.

– Ilyen esőzést még nem láttunk. Sajnos nem csak az épületeket, de az állatokat is elmosta. A csirkékhez ládákat és raklapokat raktunk be gyorsan, hogy száraz helyen lehessenek; másnap pedig magasabb helyre küldtük őket. Hál' égnek veszteség nem volt, bár eléggé eláztak szegénykék – monda Anna.

– Ezzel szemben a jó hír, hogy tavasszal elkezdtünk építeni egy tavat, ami a sok eső hatására megtelt, ez most a legfelső víztározónk, amivel akár három hónapos aszályt is át tudunk vészelni – mondta Anna, aki párjával szívesen lubickol is a tóban. - A sok eső miatt rengeteg gaz lett a kertben, hiszen a csirke mellett idén zöldséget is szállítunk – tette hozzá.