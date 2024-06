Lelkes tagja vagyok a falumban alakult kertbarát egyesületnek. Nemcsak akkor járok el az összejövetelekre, amikor ingyen vetőmagot, palántát osztanak a sikeres pályázatoknak köszönhetően, hanem akkor is, amikor egy-egy kötetlen baráti összejövetelt szerveznek. Ezek célja, hogy megosszuk egymással tapasztalatainkat, tanuljunk egymástól.

A napokban újra találkozhatunk. Ezúttal a vendég egy kiváló meseterapeuta lesz. Luzsi Margó a kertről, annak testi-lelki gyógyító erejéről mesél majd, miközben a kemencében kenyérlángost, pizzát sütünk. Most először egy kicsit vonakodom a jelenléttől, mivel idén nincs mivel büszkélkednem a saját eredményeimre. Bármennyi energiát, időt áldoztam a kert gondozására, nem sok jutalomban volt részem. Mivel a spanyol csupasz csigák szó szerint minden serkenő veteményt mohón lezabáltak, jobbára most csak füvet nyírok és a kaspós virágokat öntözöm. Hasznom nem sok származott eddig. Talán a paradicsomok és a hagymafélék megússzák az inváziót, de a tökféléknek, uborkának, zöldbabnak annyi.

Reggelente szorgalmasan ürítgetem a sörcsapdákat, és esténként újratöltöm az edényeket, feltálaltam már a gusztustalan csúszó-mászóknak az ajánlott búzakorpát is. Sokan belakmároztak belőle, ki is purcantak, de elég egy kiadósabb éjszakai eső, s érkezik újra a végtelen utánpótlás csigából.

Sok fényes eredményről nem tudok beszámolni a tervezett baráti összejövetelen, de a tanulságos történeteket nagyon szeretem. Különösen akkor, ha olyan kiváló szakember mesél, aki azt is tudja, hogyan lehet lelkeket gyógyítani, reményt táplálni a szavakkal.

A kertjeiket szorgalmasan művelgető falumbeli emberek is mindig jó társaságnak bizonyulnak. Szóval mesés délután elé nézek. Az is lehet, hogy újravetek mindent. Hogy szárba szökken-e valami belőle a nyár kellős közepén, erősen kétséges, de egy próbát talán megér.

Ha Luzsi Margó azt mondja, hogy a sok kudarc ellenére is minden nap érdemes belevágni egy-egy új kalandba, neki elhiszem, mivel az egész élete, munkássága ezt példázza. Aki egyszer hallotta mesélni, tudja, hogy tapasztalatból beszél.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock)