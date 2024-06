A rekkenő hőségben az utcákon járva felüdülés egy-egy párakapu alá érkezni. Olvasónk szerint remek, hogy ily módon hűtik a közterek egy-egy részét Egerben, azt viszont nem érti, éjszaka és esőben miért üzemelnek a párakapuk.

Miért mennek éjszaka a párakapuk Egerben?

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

„A Felsővárosban – de gondolom így mindenhol máshol is – éjszaka is permetezi a vizet több párakapu. Mivel jóval hűvösebb van, ilyenkor a Vallon úton minden évben tetemes mennyiségű víz folyik az autóútra a nyári éjszakákon, de volt már olyan, hogy esőben is ment a párakapu. Nem tudom, ez összesen mennyi víz szétpermetezését jelenti feleslegesen. Ha nem tudják időkapcsolóval, fényre érzékeny kapcsolóval vagy manuálisan szabályozni, hogy mikor ne működjenek a párakapuk, akkor legalább olyan helyre tennék, ahol hasznosul a víz, és ne az aszfalton folyjon éjjel vagy az amúgy is zuhogó esőben. A klímaváltozásban nem csak a hűtés, de a víztakarékosság is fontos szempont. ”– írta neve elhallgatását kérő olvasónk a levélben.

Észrevételével megkerestük az önkormányzatot, náluk érdeklődtünk észrevételei nyomán, amint választ kapunk, beszámoltunk róla. Három helyszínen, a Vallon úton, a Mátyás király úton, a Brendon Babaáruháznál illetve a város főterén, a Dobó téren működnek a párakapuk. A városháza aulájában nyitvatartási időben lehet hűsölni és az ott található ballonos vízadagolót is igénybe lehet venni.