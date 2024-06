A Heves Vármegyei Területi Választási Bizottság elé került az Egri Magazin különszámainak ügye, melyben korábban már jogsértést állapított meg az egri helyi választási bizottság. A helyi választási bizottság bírságot nem szabott ki, viszont eltiltották a hivatalt és a polgármestert a további jogsértésektől, emellett a kiadványok eltávolításáról is döntöttek és tiltották a nyomtatott formában terjesztést is. A vármegyei bizottság lapunk birtokába került hétfői határozata szerint viszont már Mirkóczki Ádám polgármestert és a polgármesteri hivatalt is megbírságolták, ugyanis a terjesztést hiába tiltotta korábban a helyi bizottság:

„A Heves Vármegyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint szerkesztő és kiadó, valamint a sajtótermék impresszumában felelős kiadóként nevesítetten eljáró Mirkóczki Ádám polgármester az általuk kiadott Egri Magazin 2024. május 1. különszámával, továbbá a 2024. május 2. különszámával megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség, valamint az e) pontja szerinti, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.”

A döntésben részletezik továbbá, hogy a jelölt kiemelte, a korábbi jogsértés tudatában terjesztették a kiadványokat melyekben Mirkóczki Ádám polgármesterrel és Minczér Gábor alpolgármesterrel is készült interjú, illetve az elmúlt 5 év fejlesztéseiről számoltak be. A kiadvány jelenleg is elérhető a város honlapján. Pál György polgármesterjelölt korábban már beszélt arról, hogy a terjesztik is a nyomtatott példányokat. Úgy tudjuk a napokban több háztartásba is eljutott a Felsővárosban és a Hajdúhegyen is. Hétfőn minezek miatt a területi bizottság is eltiltotta a polgármestert és a hivatalt (mint kiadóként megjelölt szervezetet) a további jogsértéstől. Mirkóczki Ádám kiadásért felelős polgármestert 800 ezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezte, az egri hivatalnak viszont 3 millió forint bírságot kell fizetnie. Erre a városi hivatalnak és a polgármesternek is 15 napja van a jogerőre emelkedés után.