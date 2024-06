A befejezéséhez közeledik a 108-as számú, Debrecen-Füzesabony vasútvonal Debrecen és Macs Ipari Park közti vonalszakaszának korszerűsítése, ezért június 1-jétől változott a menetrend, a korszerűsítés következő szakaszában már nem kell pótlóbuszra szállni – írja a MÁV oldalán.

Több változás is érinti Füzesabonyt

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A 2020 nyarán megkezdett munkálatok során megújult a vasúti pálya, Debrecen és Tócóvölgy között második vágány is épült. Új közúti felüljáró építésével megszűnt a 33-as út és a vasútvonal szintbeni keresztezése, új megállóhely létesült Kismacs településnél és az épülő autógyárnál. Mindkét megállóhely közös peronos vasút-autóbusz megállóhely, ezzel elősegítve a kényelmes és gyors utascserét, illetve átszállást. A fejlesztés során megújultak az utasforgalmi létesítmények, magasperonok épültek a kényelmesebb le- és felszállás érdekében, emellett új utastájékoztató rendszer is segíti az utasok informálását. Az átépített szakaszon korszerű biztosítóberendezéseket is üzembe helyeztek, ezzel növelve a vasúti közlekedés biztonságát.

A munkálatok 2025-ben folytatódnak, a tervek szerint új megállóhely létesül a Tócóskert lakónegyednél és a Nyugati Ipari Parknál. Várhatóan 2025 tavaszától megkezdődik a Macs és Balmazújváros közti vonalszakasz átépítése is, mindemellett villamosítják a teljes Debrecen-Balmazújváros vonalszakaszt.

Új menetrendi szerkezetet vezetnek be, emiatt a Debrecen és Eger között közlekedő InterRégió vonatok a továbbiakban személyvonatként, rövidebb útvonalon, csak Debrecen és Füzesabony között közlekednek. Viszont Füzesabonyban mindkét irányban csatlakoznak a Budapest és Eger között közlekedő IR87-es Agria InterRégió vonatokhoz. Debrecenből 4 óra 27-kor indul az első személyvonat, Füzesabonyba 6 óra 45-kor érkezik, csatlakozva az Eger felé 6 óra 51-kor induló IR87-es Agria InterRégió vonathoz. A nap további részében Debrecenből 7 óra 11-től 19 óra 11-ig kétóránként indulnak személyvonatok Füzesabonyba, ahol Eger felé 9 perces (az utolsó vonatnál 17 perces), Budapest felé 5 perces átszállással biztosítják az eljutást. Füzesabonyból 4 óra 57-kor indul az első személyvonat, Debrecenbe 7 óra 10-kor érkezik. Napközben Füzesabonyból 7 óra 35-től 19 óra 35-ig kétóránként indulnak a személyvonatok, Füzesabonyban az átszállási idő Eger felől 9 perc, Budapest felől 5 perc.