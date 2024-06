A Recsk Környéki Junior Torna Klubot 2002-ben alapította Kovács Ferenc és Rózsa Tivadar csak gyermekek számára azért, hogy mindent megadhassanak nekik, amire szükségük van a mozgáshoz és fejlődéshez. Itt nincs tagdíj, hanem a társasági adóból támogatják a gyermekeket és az összes felszerelést, a mezeket, a labdát, a rendezvények felszereléseit pedig az alapítók biztosítják a fiatal játékosok számára.

Edzésen próbálhatták ki először a műfüves focipályát a gyermekek

Forrás: Hornyák Réka/Heves Megyei Hírlap

– Verpelétről és környékéről kifejezetten sok gyermek jár hozzánk focizni, de télen csak kisteremben tudtunk játszani, illetve rossz idő esetén is kérdéses az edzés helyszíne. Ez a műfüves pálya azonban egy óriási lehetőség nekünk és a gyermekeknek is, hiszen így van egy hely, ahova bármilyen időjárási viszonyok között tudnak jönni edzeni. Jó kapcsolatban vagyunk az óvodásokkal, az iskolásokkal, sőt már felnőttek is jelezték, hogy szívesen jönnének hozzánk focizni és ez a pálya lehetőséget ad arra, hogy bármikor ki tudjunk jönni mozogni – árulta el Rózsa Tivadar, a Recsk Környéki Junior Torna Klub elnöke, edzője.

Közös munka során hozták létre a műfüves focipályát Verpeléten

Elmondta, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség jóváhagyásával, a társasági adón belül pályázhattak egy műfüves pálya telepítésére, amit a TAO támogatásból tudtak kivitelezni. A munkában közreműködött Verpelét önkormányzata és polgármestere, Farkas Sándor, valamint az építésben segítséget nyújtott az Antók-Bau Kft. és annak ügyvezető igazgatója, Antók Sándor.

Farkas Sándor, Verpelét polgármestere elárulta, hogy megtiszteltetésként élték meg azt, mikor hat évvel ezelőtt a tornaklub felkereste a város önkormányzatát azért, hogy itt tarthassanak edzéseket. A településen még nem volt ehhez hasonló sportpálya fejlesztés, ezért ez egy különleges alkalom és új lehetőség a tornaklub és Verpelét számára is. Kiemelte, hogy a későbbiekben megjelentetnek egy házirendet arról, hogy milyen módon, hogyan, mikor és ki használhatja a műfüves pályát, hiszen mindenki érdeke az, hogy vigyázzanak rá és megőrizzék a pálya eredeti állapotát.