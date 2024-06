Az M3-as autópályán az M0-s autóút csomópontjánál hétfőre befejezték a felújítási munkákat, így a főváros felé vezető oldalon a 13-as és 10-es km között megszűnt az átterelés, már csak az M0-s felől érkezők készüljenek sávlezárásra, az M3-ra való felhajtáskor. A Szilas pihenőt is megnyitották.

- Gödöllő térségében, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, 33-as km és 35-ös km között aszfaltoznak. A forgalom a külső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leállósáv járható.

- Mezőkövesd térségében, felújítják a burkolatot a 128-as és a 138-as km között, ahol a Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták. A forgalom a főváros felé két sávon, Vásárosnamény felé pedig egy sávon halad.

- Mezőcsát közelében, a 156-os és 151-es km közötti szakaszt a főváros irányába lezárták, a forgalmat a Vásárosnamény felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sávon lehet közlekedni. Budapest irányába, a 153-as km-nél az Igrici pihenőhely továbbra is zárva van.

- Hejőkürt térségében, a főváros felé tartó sávokat aszfaltozzák, ezért a 167-es és a 162-es km között a járműveket átterelték a szemközti oldalra, ahol irányonként csak egy-egy sáv járható. A munka kapcsán a főváros felé vezető oldalon, a 164-es km-nél a Hejőkürt/Tiszaújváros csomópontban nem lehet le- és felhajtani.

- a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Polgár térségében is javítják a burkolatot. A 171-es és a 175-ös km között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sávon halad a forgalom. A Budapest felől érkezők számítsanak rá, hogy a 175-ös km-nél fekvő Polgár csomópont lehajtóágát is lezárták - írja hétfőn az Útinform.