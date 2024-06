Az MVM Mátra Energia Zrt. idén is csatlakozott a #mutiholdolgozol országos programhoz, tették közzé Facebook oldalukon. Mint írják, a kétnapos rendezvény során a társaság munkavállalói lehetőséget kaptak, hogy bemutathassák gyermekeiknek, hogy hol, hogyan, mit és kikkel dolgoznak együtt a mindennapok során.

A #mutiholdolgozol a mátrai erőműben is népszerű volt

Forrás: MVM Mátra Energia Zrt./Facebook

Az idei #mutiholdolgozol programon közel 50 gyermek vett részt

A két nap során a gyermekek szakmai kíséret mellett pillanthattak be az erőmű mindennapjaiba. A működő blokkokat kívülről tekinthették meg, az egyik monumentális méretű Heller-Forgó hűtőtornyot azonban belülről is megszemlélhették. A program részeként a visontai bánya is várta az érdeklődőket, melyet a legkisebbek a bányakilátóból, míg az idősebb korosztály testközelből láthatott.