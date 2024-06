Rendben zajlik az önkormányzati és európai parlamenti választás Kerecsenden és Sirokban is. A szavazókörökben arról számoltak be, hogy már a vasárnap reggeli órákban is sokan adták le voksukat. Tuza Gábor, Sirok polgármestere családjával, feleségével, lányával indult el szavazni. Megtudtuk, hogy a legutóbbi önkormányzati választáshoz képest kicsit nagyobb a voksolási kedv náluk. Sirokban 11 óráig a jogosultak 11,62 százaléka voksolt.

Sirokban a Tuza család is leadta a voksát

Forrás: Tuza Gábor/Facebook

A település polgármestere ezúton is arra biztat mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel, és mindenképpen menjen el szavazni! Este hétig mindenkit várnak a szavazókörzetekbe, hogy minden jogosult véleményt nyilvánítson arról, milyen folytatást remél közügyeinkben.

Kerecsenden is azt tapasztaltuk vasárnap délelőtt, hogy nagy a forgalom a kijelölt választókörzetek környékén. Már a reggeli órákban is sokan jelentek meg, a misét követően pedig a hívek indultak egyenesen a körökbe, hogy leadják voksukat. Kerecsenden 6,94 százalékos részvételt mértek vasárnap reggel 9 óráig, derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból.

Itt az volt a tapasztalatunk, hogy az emberek ünnepként élik meg a mai napot. Szépen felöltözve, reményekkel telve indultak el szavazni. Névvel nyilatkozni senki nem szeretett volna portálunknak, azonban egy nagypapa elmondta, hogy két fiú gyermeke, és három fiú unokája van. Számára pedig egyetlen választás létezik: a háború gondolatát is elutasítani. Elmondása szerint odahúzta az ikszet, ahol erre a legnagyobb garanciát látja.

