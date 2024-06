Pénteken átadták a forgalomnak Nagyút és a 3-as főút közötti bekötőút már felújított, nagyobbik szakaszát. Szabó Zsolt országgyűlési képviselő elmondta, hogy a részben önkormányzati, részben magántulajdonú bekötőút önkormányzati szakaszai újultak meg első körben.

Tóth Géza (balról) és Szabó Zsolt ismertetik az útfelújítás részleteit

Forrás: Szabó István/Heves Megyei Hírlap

– Azért történik megosztottan a rekonstrukció, mert a középső szakasz magántulajdonosainak nem mindegyike adta el a maga útszakaszát. Ezért szükség lesz egy második ütemre. A most átadott, első ütemben elkészült rész több mint 2 kilométer hosszú, és körülbelül egykilométeres szakasz van hátra. A kivitelezéshez a magyar kormány nyújtott pénzügyi segítséget, és nyilván, hozzátett az önkormányzat is, illetve az Európai Uniónak is van benne pénzügyi része. Nagyúton az elmúlt 10 évben elértük Tóth Géza polgármesterrel, hogy lassan a település összes belterületi útja is kész. Az utolsó csomag készül el idén, ennek a pénzügyi forrása már megvan. Azzal, hogy a bekötőút is elkészül egészében, Nagyút méltó lesz az ősökhöz, a nevéhez: tényleg nagy út lesz. Erre büszkék vagyunk, mert sokat dolgoztunk érte. Köszönöm a település lakóinak a türelmet – fogalmazott Szabó Zsolt.

Tóth Géza, Nagyút polgármestere arról beszélt, hogy régen várt esemény a községben a bekötőút átadása.

– Hosszú időnek kellett eltelni a mai napig, hiszen előbb a tulajdonviszonyokat rendezni kell. A bekötőút kétharmada aszfaltburkolatot kapott. A maradék szakasz, bízunk benne, ősszel elkészül, mielőtt bejön a rossz idő. A tulajdonviszonyokat akkorra tudjuk véglegesen rendezni. A felújított szakaszokon most már biztonságosan tudunk közlekedni Gyöngyös és Eger felé is. Mindkét város felé lerövidül az út, ami azért nagyon fontos, mert sokan járnak arrafelé dolgozni, vagy például Visontára is. A belterületi utak vonatkozásában 6 rövid útszakasz leaszfaltozása áll még előttünk. Ezekre a pályázatot megnyertük, már csak a közbeszerzés van hátra a kivitelezésig – részletezte Tóth Géza.