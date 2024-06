– Egyrészt a várost körül ölelő zöldterület rossz állapotán kellene változtatni, de ami az Egerben élők és az önkormányzat számára egyszerűbb lehet: a leburkolt, térkövezett és betonozott udvarok helyett zöldfelületekre lenne szükség, azon belül pedig a magán és közterületeken is esőkertekre. A zöldfelületek elnyelik és megkötik a vizet, az esőkertek méginkább. Ez pedig nem csak a villámárvizek de a vízmegtartás szempontjából is remek tulajdonság. Emlékszünk 2 éve milyen aszályos nyár volt. A jó minőségű, vízmegtartó zöldfelületek és az esőkertek tompítják az aszályos időszakokat és segítenek a kedvezőbb mikroklíma kialakításában – magyarázta Bóday.

Mint mondta, az esőkert gyakorlatilag egy csapadékvíz felfogására alkalmas mesterséges vagy természetes mélyedés amely a megfelelő növényekkel a város, település vagy akár az udvar dísze is lehet. Az ökoszisztéma állapotát és a biodiverzitást is nagyban javítja, nem véletlenül fordítanak nagy figyelmet a kisvizes élőhelyekre a nemzeti parkok is. Kiemelte, hogy számos európai nagyvárosban találkozott már esőkertekkel, a híres borvidék, Bordeaux például nagy hangsúlyt fektet az ilyen területek kialakítására. Úgy véli, pár tucat ilyen virágzó oázis már látványosan tudna javítani a csatornába kerülő víz mennyiségén és a zöldfelületek állapotán a zivatarok idején, s azok után is.