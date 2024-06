Felsőtárkányban majdnem 65 százaléka ment el szavazni a választópolgároknak, dr. Juhász Attila Simon (Fidesz-KDNP), a település korábbi polgármestere elsöprő győzelmet aratott amellett is, hogy meglepően sok, 6 jelölt volt. Ennek ellenére a szavazatok több mint 75 százalékát kapta. A képviselő testület Somogyi Kristóf, Szőnyi Gábor, Erdélyi László, Bajzát Ferenc, Szepesi Ádám (Fidesz-KDNP) és Bakondi Péter tagokból áll majd.

– Ezt annak tudom be, hogy 13 évig voltam polgármester Felsőtárkányban és az emberek emlékeznek a munkámra. Örülök, hogy nem felejtettek el, sokan jelezték, hogy visszavárnak. A testületben több ciklusos tapasztalt kolléga és fiatal kezdő képviselő is van, nagyjából fele-fele arányban. Úgy gondolom, hogy ez az összetétel garantálja, hogy a problémákat, lehetőségeket és terveket több perspektívából is meg tudjunk vizsgálni – értékelte a választás eredményét Juhász Attila Simon.

Kiemelte a teljesség igénye nélkül a legfontosabb terveit. Elmondta, hogy a folyamatban lévő beruházások folytatása az egyik fontos cél. A Rákóczi utca vízelvezetése megvalósult, de az utat és környezetét is rendbe szeretné tenni.

Nagyon fontos, hogy rendezettek legyenek a közterek. Társadalmi egyeztetés után új önkormányzati rendeletet lehetne alkotni, amelynek megvan a kellő támogatottsága a településen. Mindennek az lenne a célja, hogy igazán jó legyen Felsőtárkányban élni és az ide látogató turistákat is rendezett, különleges településkép fogadja. Nincsenek nagy problémák ezen a téren, de a közterületeken természeti adottságaink tükrében van mit fejleszteni

– osztotta meg portálunkkal dr. Juhász Attila Simon.

Elmondta, a Sziklaforrás rehabilitációja és a tópart fejlesztése is fontos számára, utóbbit úgy képzeli el, hogy az a nagyobb rendezvényeiket is kiszolgálja. A másik halaszthatatlanul megoldandó helyzetnek a parkolás rendezését látja, hogy a településen élők közlekedését ne akadályozzák a rendezvények, a Felsőtárkányba érkezőket pedig ne káosz fogadja.

– Szintén fontos az iskola kérdése. Ugyan nem az önkormányzat a fenntartó, de a felújítás és építkezés alatt a gyermekek elhelyezését célunk megoldani a zavartalan oktatás érdekében. A bölcsődei férőhelyek bővítésére is erős társadalmi igény mutatkozik. Ideiglenesen ezt megoldjuk, de később szeretnénk egy beruházással bővíteni a férőhelyszámot. Az óvodai tornaszobára ugyan volt pályázat, de sajnos nem használták ki ezt a lehetőséget korábban, mert önerőt kellett volna hozzá felmutatni. Én úgy gondolom, hogy ezt mindenképp meg kell valósítani akár pályázatból, akár saját forrásból. A vadak kizárását is szeretnénk megoldani a temetőből, hiszen méltatlan, hogy a sírok között legelésznek. A ciklusban a déli iparterület fejlesztésével szeretném ha a helyi vállalkozások jutnának térhez, a Berva-iparterületen pedig a tulajdonjogok rendezésével szeretnék újabb üres ingatlanokba vállalkozásokat bevonzani, hiszen Felsőtárkány két lábon áll: egyrészt az iparűzésből, másrészt a turizmusból van bevétele a falunak – hangsúlyozta.